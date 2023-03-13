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37 минут назад

Пикап Cybertruck станет первым электрокаром для бренда Tesla, получившим 48-вольтовую систему

Моя Москва.онлайн

Американская автомобильная компания Tesla продолжает работать над улучшением в низковольтной системе своих электромобилей. Если раньше авто работало примерно на 12 В, то теперь может появиться система на 48 В, пишет ТАРАНТАС НЬЮС.

Пикап Tesla Cybertruck получит 48-вольтовую систему
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Изначально бренд ушел от вспомогательных свинцово-кислотных аккумуляторов на 12 В на вспомогательные литий-ионные аккумуляторы на 12 В. Стоит отметить, что раньше покупатели отказывались от автомобилей Tesla именно из-за первого варианта аккумуляторов.

В данный момент переход на 48 В можно считать необходимостью, ведь мощности бортовых электрических устройств неуклонно растут. С системой на 48 В будет заметно уменьшение веса и в то же время может повыситься эффективность.

Автоновости,Tesla,
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