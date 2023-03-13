Пикап Tesla Cybertruck получит 48-вольтовую систему

Американская автомобильная компания Tesla продолжает работать над улучшением в низковольтной системе своих электромобилей. Если раньше авто работало примерно на 12 В, то теперь может появиться система на 48 В, пишет ТАРАНТАС НЬЮС.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Изначально бренд ушел от вспомогательных свинцово-кислотных аккумуляторов на 12 В на вспомогательные литий-ионные аккумуляторы на 12 В. Стоит отметить, что раньше покупатели отказывались от автомобилей Tesla именно из-за первого варианта аккумуляторов.