В России пересчитали все электромобили

Эксперты назвали регионы России с самым большим количеством электрокаров. По результатам исследования специалисты агентства «Автостат» выяснили, что на первое января 2023 года в стране поставили на учет 20 660 батарейных машин. При этом 62 процента всех электрокаров находятся в десяти регионах. Вместе с тем инженеры продолжают выпуск новых «зеленых» автомобилей. По оценкам экспертов, уже в следующем году отечественный электропарк может вырасти вдвое.

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Лидером по количеству электромобилей ожидаемо стала Москва, где зарегистрировано 3 400 батарейных моделей. В первой тройке с показателями в 1 700 и 1640 электрокаров оказались Приморский край и Иркутская область. Следом расположились Краснодарский край и Московская область, где стоят на учете 1 370 и 1 190 «зеленых» автомобилей.

Также электрокары пользуются спросом в Санкт-Петербурге, Хабаровском и Красноярском краях, а также в Новосибирской и Свердловской областях. Специалисты утверждают, что с каждым годом парк электромобилей в регионах продолжит расти благодаря местным предприятиям и мерам господдержки.

В соответствии со Стратегией развития автомобильной промышленности, в 2023 году в России должны выпустить около 7 400 новых электрокаров. Однако производители сообщили, что мощности конвейеров позволят увеличить количество новых батарейных машин до 18 500 экземпляров. Таким образом, уже в следующем году парк электромобилей в стране вырастет практически вдвое. Вместе с тем к 2025 году компании собираются поставить на рынок более 52 00 электрокаров.