На платных трассах введут новые штрафы

В России введут новые штрафы за неоплату проезда по платным региональным трассам.

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Соответствующий проект поправок в КоАП поступил на обсуждение в Госдуму. Как сообщает «Коммерсантъ», в документе прописано уточнение по нынешнему штрафу за проезд зайцем по платным трассам, который на сегодняшний день составляет 1,5 тысячи рублей для легковых автомобилей. Согласно уточнению, размер штрафа за неоплату проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения установят сами регионы.

Если поправки будут приняты, то штраф в размере 1,5 тысячи рублей будет взиматься только в случае недоплаченного проезда по федеральным платным дорогам (М-1, М-4, М-3, ЦКАД, М-12 и т. д.). На других же трассах размер штрафов пропишут сами субъекты федерации. Речь идет, в частности, о таких трассах, как Московский скоростной диаметр, северный дублер Кутузовского проспекта, Мытищинская хорда, Новолыткаринское шоссе, обходы городов.

Размер новых штрафов пока не определен. Он может оказаться как выше нынешних 1,5 тысячи рублей, так и ниже. Одно известно точно — штраф можно будет оплатить с 50-процентной скидкой в течение первых 20 дней.

В пояснительной записке говорится, что для фиксации нарушений региональные власти смогут применять средства фото- и видеофиксации. Полученные средства будут направляться в местные бюджеты.