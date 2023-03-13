Компании «АвтоВАЗ» и УАЗ приступили к оснащению некоторых своих моделей антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом пишут «Известия».

Как уточняется, УАЗ теперь выпускает внедорожники «Патриот» с ABS и моторами повышенного с Евро-2 до Евро-5 класса. Отмечается, что сейчас автомобили текущего года представлены только в комплектациях «Base Икар» и «Base Икар пакет Limited».

Вместо ABS марки Bosch машини УАЗ наделили антиблокировочной системой китайского бренда AGP. Аналогичную систему устанавливают на модели «Пикап» и «Профи».

Компания «АвтоВАЗ» в настоящее время встраивает ABS лишь в одну модель - Lada Vesta NG. О производстве данной модели в Тольятти стало известно в текущем месяце.

Как писал портал Autonews, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал старт продаж Lada Vesta NG в мае. Модернизированная Lada Vesta появится весной в салонах более 300 дилерских центров. Информация о стоимости и комплектациях появится немного позже.