Как справиться со страхами за рулем: россиянам дали несколько советов

Определенные дорожные ситуации вызывают страх, а порой и настоящий стресс у водителей. Эксперты рассказали «Российской газете», как автомобилистам справиться с основными страхами.

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Один из самых больших страхов у водителей - попасть в ДТП, в том числе с участием животных. По словам экспертов, чтобы этого избежать нужно соблюдать правила дорожного движения. А уж если авария произошла – не надо поддаваться панике. При движении по автомагистрали эксперты советуют еще на полосе разгона оценить загруженность трассы и набрать скорость потока. При движении водителю нужно чаще смотреть в зеркала и информировать других автомобилистов о планирующихся маневрах. При движении на высокой скорости важно руль держать двумя руками, чтобы не потерять управление.

Тревогу у водителей вызывает и необходимость обгона, особенно если речь идет о фурах. В этой ситуации автомобилист должен видеть ситуацию за обгоняемым транспортом, а потом выбрать такую скорость, чтобы сам обгон занимал как можно меньше времени. В помощь в борьбе с этим страхом, эксперты советуют: «Не уверен - не обгоняй».

Еще один из основных страхов водителей – езда в темное время суток. В такое время нужно соблюдать более низкий скоростной режим и держать большую дистанцию между автомобилями. Специальные капли или очки помогут снизить напряжение глаз. Некоторые водители принципиально не садятся за руль зимой, так как повышаются риски аварий. Зимой эксперты советуют выбирать более низкую скорость, избегать опасных маневров, а при повороте тормозить прерывистыми короткими сериями.