На платных трассах введут новые штрафы

Субъектам федерации разрешат прибегать к введению собственных штрафов за неоплату проезда по региональным дорогам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий законопроект, который был ранее внесен в Госдуму правительством РФ.

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Это касается таких трасс, как северный дублер Кутузовского проспекта, Новолыткаринское шоссе, Московский скоростной диаметр, обход Хабаровска, Мытищинская хорда и т. д.

О размере штрафов пока информации нет. Штраф в 1,5–5 тыс. рублей будет и дальше действовать на федеральных магистралях, которые находятся в введении госкомпании «Автодор». Речь идет о М-1, М-4, ЦКАД, М-12 и других.

В случае принятия поправок в текущей редакции у заксобрания Санкт-Петербурга не будет возможности принять норму о штрафах для тех, кто не оплатил проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД), отмечает издание. Там установлены шлагбаумы, однако водителям неоднократно удавалась проезжать бесплатно за счет пристраивания к движущимся впереди машинам.

Поправки могут вступить в силу в марте следующего года. Законопроект направили в думский комитет по госстроительству и законодательству.