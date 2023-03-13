Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о введении новых штрафов на платных дорогах

Лера Букина

Субъектам федерации разрешат прибегать к введению собственных штрафов за неоплату проезда по региональным дорогам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий законопроект, который был ранее внесен в Госдуму правительством РФ.

На платных трассах введут новые штрафы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это касается таких трасс, как северный дублер Кутузовского проспекта, Новолыткаринское шоссе, Московский скоростной диаметр, обход Хабаровска, Мытищинская хорда и т. д.

О размере штрафов пока информации нет. Штраф в 1,5–5 тыс. рублей будет и дальше действовать на федеральных магистралях, которые находятся в введении госкомпании «Автодор». Речь идет о М-1, М-4, ЦКАД, М-12 и других.

В случае принятия поправок в текущей редакции у заксобрания Санкт-Петербурга не будет возможности принять норму о штрафах для тех, кто не оплатил проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД), отмечает издание. Там установлены шлагбаумы, однако водителям неоднократно удавалась проезжать бесплатно за счет пристраивания к движущимся впереди машинам.

Поправки могут вступить в силу в марте следующего года. Законопроект направили в думский комитет по госстроительству и законодательству.

Ранее пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что владельцы электромобилей с 1 марта смогут бесплатно пользоваться платными автодорогами. В России стартовал эксперимент, который проводится в рамках развития Концепции по развитию производства и использования электрического автотранспорта в стране.

Автоновости,Коммерсант,Автодор,Конституционный комитет Госдумы,Минэкономразвития,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий