Импорт машин с пробегом в Россию вырос почти в три раза

В Россию стали возить в три раза больше подержанных автомобилей в 2023 году.

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За январь и февраль в страну импортировали 66,6 тысяч легковых машин с пробегом, что в 2,8 раза больше, чем за первые два месяца минувшего года, сообщает агентство «Автостат». С мая 2022 года количество ввозимых в Россию подержанных автомобилей постоянно растет, что связано с уходом зарубежных компаний с рынка и развитием параллельного импорта, разрешенного властями.

В январе в Россию импортировали около 35 тысяч легковых автомобилей с пробегом, подсчитали аналитики. Еще 31,6 тысячи ввезли в феврале. При этом больше половины — 52,1 процента — прибывших в феврале автомобилей были привезены из Японии. На втором месте по доле импорта оказалась Армения (14,1 процента машин), а на третьем — Белоруссия с 13,4 процента. Остальные страны заняли менее 10 процентов.

Рост объемов импорта машин из Японии оказался насколько быстрым, что порт Владивостока с трудом справлялся с поступающими грузами, а на ближайших стоянках заканчивались места. По итогам года б/у-автомобили стали главным предметом экспорта из этой страны в Россию, заняв 41,1-процентную долю. За год было ввезено почти 205 тысяч, что превысило результат 2021 года почти на 34 процента.