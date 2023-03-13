Skoda рассказала, сколько стоят ее манекены для краш-тестов

Использование манекенов в краш-тестах являются одной из причин, по которой современные автомобили настолько безопасны. Несмотря на то, что технология компьютерного моделирования в последнее время значительно улучшилась, ничто не заменит испытаний в реальных условиях с манекенами, сообщает издание 110km.

Фото: Skoda Skoda

Чешский автопроизводитель рассказал о своих манекенах, которых у марки не менее 12 типов манекенов. Все они отличаются по росту весу и размеру. Так, есть восемь манекенов имитируют взрослых пассажиров, остальные – детей в возрасте 1, 3, 6 и 10 лет. Кроме того, манекены имеют свой пол, они делятся на мужские и женские манекены.

У автопроизводителя есть собственная обширная краш-лаборатория, проводящая испытания в строго определенных условиях. Эти тесты проводятся практически ежедневно, при этом в год моделируется до 300 аварийных сценариев.