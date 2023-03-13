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1 час назад

Компания Skoda рассказала о своих манекенах для краш-тестов и их стоимости

ПроКроссовер.ру

Использование манекенов в краш-тестах являются одной из причин, по которой современные автомобили настолько безопасны. Несмотря на то, что технология компьютерного моделирования в последнее время значительно улучшилась, ничто не заменит испытаний в реальных условиях с манекенами, сообщает издание 110km.

Skoda рассказала, сколько стоят ее манекены для краш-тестов
Фото: Skoda Skoda

Чешский автопроизводитель рассказал о своих манекенах, которых у марки не менее 12 типов манекенов. Все они отличаются по росту весу и размеру. Так, есть восемь манекенов имитируют взрослых пассажиров, остальные – детей в возрасте 1, 3, 6 и 10 лет. Кроме того, манекены имеют свой пол, они делятся на мужские и женские манекены.

У автопроизводителя есть собственная обширная краш-лаборатория, проводящая испытания в строго определенных условиях. Эти тесты проводятся практически ежедневно, при этом в год моделируется до 300 аварийных сценариев.

Цена одного манекена намного превышает стоимость любого автомобиля Skoda. К примеру, манекен Thor, стоит 650 000 евро или 53 млн рублей, а манекен WorldSID, который используют в имитациях бокового удара стоит 350 000 евро или 28 млн рублей. Еще стоит учесть расходы на их обслуживание и калибровку.

Автоновости,Skoda,
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