Cadillac XT4 обновили внутри и снаружи

Cadillac XT4 может быть самым маленьким кроссовером марки в линейке, но он по-прежнему очень хорошо продается в Соединенных Штатах. Чтобы сохранить его, компания обновила его до 2024 года.
По сравнению со старой версией, показанной на видео ниже, новый XT4 может похвастаться современными фарами, пересмотренными бамперами, другой решеткой радиатора и слегка подретушированным капотом. В задней части вспомогательные задние фонари были немного перемещены.
Новая приборная панель в стиле Lyriq — самое очевидное изменение внутри. Аналоговые датчики ушли в прошлое, их заменил солидный 33-дюймовый изогнутый сенсорный дисплей. Схема отделки салона была пересмотрена, а различия между различными уровнями отделки салона увеличены.
Мощность по-прежнему исходит от старого 2,0-литрового турбодвигателя мощностью 238 л.с. и крутящего момента 350 Нм.