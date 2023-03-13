Cadillac XT4 обновили внутри и снаружи

Cadillac XT4 может быть самым маленьким кроссовером марки в линейке, но он по-прежнему очень хорошо продается в Соединенных Штатах. Чтобы сохранить его, компания обновила его до 2024 года.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

По сравнению со старой версией, показанной на видео ниже, новый XT4 может похвастаться современными фарами, пересмотренными бамперами, другой решеткой радиатора и слегка подретушированным капотом. В задней части вспомогательные задние фонари были немного перемещены.

Новая приборная панель в стиле Lyriq — самое очевидное изменение внутри. Аналоговые датчики ушли в прошлое, их заменил солидный 33-дюймовый изогнутый сенсорный дисплей. Схема отделки салона была пересмотрена, а различия между различными уровнями отделки салона увеличены.