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37 минут назад

Перечислены самые аварийные трассы Москвы в 2022 году

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Страховщики назвали наиболее аварийные автодороги Москвы в 2022 году.

Перечислены самые аварийные трассы Москвы в 2022 году
Фото: © Мобильный репортер / АГН Москва© Мобильный репортер / АГН Москва

По подсчетам аналитиков «АльфаСтрахования», 4,24 процента всех дорожно-транспортных происшествий пришлось на МКАД, на аварийность которого влияет разрешенная скорость, развязки и пренебрежение ПДД со стороны водителей. В позапрошлом году, для сравнения, на кольцевой автодороге зафиксировали 2,32 процента ДТП, то есть почти вдвое меньше, чем в 2022-м.

Второе место занял проспект Мира с 3,76 процента происшествий. Высокую аварийность здесь аналитики объясняют обилием светофоров и поворотов, а также съездов, на которых пересекаются потоки автомобилей. При этом количество аварий с полным уничтожением машин, зафиксированных на МКАД и проспекте Мира, за год снизилось.

Третья строчка досталась Варшавскому шоссе на юге столицы, на которое в 2022 году пришлось 1,63 процента ДТП против 0,74 процента в 2021-м. Причина — в популярности трассы, ведущей на юг страны.

Также в топ-5 самых аварийных московских дорог оказались Ленинградское и Дмитровское шоссе, отметившиеся 1,52 процента и 1,07 процента ДТП соответственно. В 2021 году на них приходилось 0,41 процента и 0,48 процента аварий.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество смертельных ДТП на МКАД сократилось вдвое за три года. Повысить безопасность на трассе, которой ежедневно пользуются более миллиона автовладельцев, удалось благодаря камерам и новым правилам, сказал градоначальник.

Автоновости,Сергей Собянин,Альфастрахование,
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