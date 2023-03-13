Обновленный кроссовер Audi Q5 2024 года вышел на тесты

Автопроизводитель Audi продемонстрировал обновленный паркетник Q5. В ходе рестайлинга была изменена внешность автомобиля.

Фото: Car.ru Car.ru

Внешний вид обновленного кроссовера Audi Q5 соответствует общей стилистике с A4 и A5. Так, производитель установил новые бамперы, решетку радиатора, которая теперь находится отдельно от оптики. Кроме того, в оснащении предусматриваются колесные диски размерностью 21 дюйм. Ранее для покупателей предлагались только 20-дюймовые колеса. Изменения затронули и оптику - установлены новые фары и фонари со светодиодами.

В салоне оформление соответствует родственным моделям в линейке. Так, в комплектации предусматривается медиасистема MMI с сенсорным дисплеем на 10.1 дюйма. Управлять ей можно при помощи тачскрина или голосовых команд.

Изменения производитель внес и в моторную гамму. Так, в Европе главной считается версия с двигателем TDI на 2 литра. Это турбированный дизельный мотор, который работает в паре со стартер-генератором. Двигатель отключается автоматически на скорости 22 км/час. Эта технология позволяет экономить топливо - до 0.3 литра на 100 км в пути.

В продаже представлено еще две версии с таким же двигателем. Кроме того, производитель предусмотрел вторую версию бензинового турбированного мотора 2.0 TFSI. Сейчас в продаже представлена только одна. Новинка отличается дополнением в виде стартер-генератора на 12 вольт. Старшее исполнение с турбированным дизельным двигателем на 3 литра осталось без изменений. В паре с агрегатом здесь функционирует стартер-генератор на 48 Вольт. Производитель не отказался и от старых подзаряжаемых гибридов производительностью 299 и 367 л.с.