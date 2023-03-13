Мужчина на моноколесе разогнался на заснеженной дороге до 70 км/час

В Санкт-Петербурге мужчина на моноколесе разогнался до 70 км/час на снежной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Отмечается, что водитель за рулем своего автомобиля ехал по дороге, когда его обогнал мужчина на моноколесе. На спидометре автомобиля была скорость 60 км/час, но петербуржец на моноколесе ехал не менее 70 км/час.
По словам снимавшего видео водителя, дорога была усыпана снегом и в городе шел дождь.
Ранее сообщалось, что в России ввели ГОСТ, ограничивающий скорость движения на электросамокатах, моноколесах и гироскутерах. Теперь скорость передвижения на электронных средствах индивидуальной мобильности (ЭСИМ) ограничивается 25 км/ч. Требования ГОСТа носят рекомендательный характер, но компании, соблюдающие требования стандарта, смогут указать о соответствии их продукции ГОСТу.