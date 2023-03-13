Ford пустит «под нож» завод в Испании

Компания Ford объявила о новых массовых увольнениях в Европе.

Как пишет Automotive News Europe со ссылкой на представителя американского автогиганта, сокращение ожидает 1144 работников предприятия в Валенсии — единственной площадки Ford в Испании. На такой шаг руководство пойдет в угоду реструктуризации европейского бизнеса, в рамках которой компания переключится на производство кроссоверов и электромобилей.

Сейчас на заводе в испанском Альмусафесе работают 5800 человек и собирают порядка 1100 машин в сутки: это кроссоверы Kuga, компактвэны Transit, а также минивэны S-Max и Galaxy. О том, что последние решено снять с производства из-за слабого спроса, стало известно еще осенью. Сборка прекратится весной 2023 года, причем преемника ни у одной, ни у другой модели не будет.

В прошлом году Ford остановил производство седана Mondeo, который тоже выпускался в Валенсии. Модель продержалась на конвейере почти тридцать лет, однако показатели продаж привели к ее отставке. Теперь Mondeo выпускают только в Китае на совместном предприятии Changan-Ford.