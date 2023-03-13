Марка Kaiyi начала продажи "молодежной" версии Chery Tiggo 8

Кроссовер Kunlun молодой марки Kaiyi, принадлежащей Chery, представили в октябре 2022 года. Как и обещали, в начале 2023-го дали старт продажам.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Бренд Kaiyi в Китае ориентирован на молодёжную аудиторию, поэтому у Kunlun, в отличие от донорского Tiggo 8, есть выдвижные ручки дверей, большие колёса 18 или 20 дюймов, "дутый" дизайн кузова, "бесшовная" интеграция оптики в решётку радиатора, крепление зеркал на дверные панели, беспроводная зарядка сразу на два гаджета, мультимедиа с большим экраном, панорамная крыша и так далее.

Однако Kunlun не является копией Tiggo 8 в полном смысле, потому что имеет растянутую до 2820 мм (+110 мм) колёсную базу, что положительно сказывается на пространстве пассажиров в версиях с третьим рядом.

Интересно, что даже платформу в Kaiyi именуют на свой манер: i-FA. Тем не менее Kunlun никуда не деться от родства с моделью материнской марки, и под капотом можно увидеть мотор от "Тигго": турбированная "четвёрка" 2.0 литра мощностью 254 л.с., агрегатируемая 7-скоростным "роботом". Привод - только передний. На премьере обещали 197-сильную версию с мотором 1.6 литра, но в прайс-листах её по какой-то причине нет. В будущем появятся гибриды, которые будут иметь систему AWD.

Диапазон цен на новинку составляет 106 900 - 239 900 юаней (1,17 - 2,61 млн рублей). Для сравнения: Chery Tiggo 8 второго поколения можно купить от 124 900 - 171 900 юаней (1,36 - 1,87 млн рублей).

В России марка Kaiyi представлена пока только одной моделью - седаном E5, но зато его производство уже локализовано на "Автоторе". Первые дилерские центры откроются 16 марта. До конца 2023 года линейка Kaiyi прирастёт ещё несколькими моделями

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