Автовладелец дважды не нашел свою машину по геолокации и заявил об угоне

В Севастополе мужчина обратился в полицию, потому что не смог найти место парковки своего автомобиля, который решил продать. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
Автовладелец Артем выставил на продажу свою Honda. На объявление откликнулся мужчина по имени Назим, который попросил проехаться на машине для проверки. По дороге у Назима автомобиль заглох, потенциальный покупатель припарковался у обочины и отправил Артему свои координаты. Автовладелец отправился на поиски, но найти машину не сумел.
Назиму удалось добраться на Honda до своего дома, после чего он отправил продавцу новые координаты. Артем вновь не смог найти машину и обратился в полицию с заявлением об угоне, были привлечены сотрудники уголовного розыска. Пока правоохранители разворачивали поиски, Артем понял, где искать автомобиль. В результате сделка между ним и Назимом состоялась.