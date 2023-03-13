Автовладелец дважды не нашел свою машину по геолокации и заявил об угоне

В Севастополе мужчина обратился в полицию, потому что не смог найти место парковки своего автомобиля, который решил продать. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Фото: Телеграм-канал «Mash на волне» Телеграм-канал «Mash на волне»

Автовладелец Артем выставил на продажу свою Honda. На объявление откликнулся мужчина по имени Назим, который попросил проехаться на машине для проверки. По дороге у Назима автомобиль заглох, потенциальный покупатель припарковался у обочины и отправил Артему свои координаты. Автовладелец отправился на поиски, но найти машину не сумел.