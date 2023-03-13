В Петербурге не выявили нарушений при увольнении сотрудников завода Toyota

Процедура увольнения сотрудников петербургского завода японского автоконцерна Toyota прошла без нарушений. Об этом в понедельник сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко на пресс-конференции ТАСС.
"Самая высокая цифра простоя в результате ухода иностранных инвесторов, составляла 17 тыс. человек. Сейчас около 3 тыс. Если эти люди уходят, то с очень хорошим финансовым пакетом, строго соблюдается законодательство и контроль за этим более чем жесткий со стороны инспекции труда и органов прокуратуры. Каких-либо глобальных нарушений здесь не было. Проблем здесь не было и в случае со знаменитой "Тойотой", а также другими крупными историями. Кроме того, если люди хотели найти работу, то достаточно быстро ее находили", - сказал он.
В январе 2023 года Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников. Процесс увольнения сотрудников по соглашению сторон на заводе в Петербурге начался 14 ноября. Компания предложила каждому сотруднику выплату от 12 средних заработных плат, сохранение ДМС на протяжении года после увольнения, компенсации расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тыс. рублей. Позже стало известно, что неиспользуемые земельные участки, принадлежащие автомобильному заводу Toyota в Санкт-Петербурге, планируется передать городу для последующего создания индустриального парка.
В сентябре прошлого года крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor объявила о решении полностью закрыть свое сборочное предприятие в Санкт-Петербурге.