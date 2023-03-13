В Петербурге не выявили нарушений при увольнении сотрудников завода Toyota

"Самая высокая цифра простоя в результате ухода иностранных инвесторов, составляла 17 тыс. человек. Сейчас около 3 тыс. Если эти люди уходят, то с очень хорошим финансовым пакетом, строго соблюдается законодательство и контроль за этим более чем жесткий со стороны инспекции труда и органов прокуратуры. Каких-либо глобальных нарушений здесь не было. Проблем здесь не было и в случае со знаменитой "Тойотой", а также другими крупными историями. Кроме того, если люди хотели найти работу, то достаточно быстро ее находили", - сказал он.