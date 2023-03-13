Назван претендент на покупку российского шинного завода Continental

О приобретении российских активов шинного концерна Continental задумалась компания S8 Capital. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Среди активов - завод в Калуге. В российском офисе Continental отказались от комментариев. До этого информация о намерении уйти с российского рынка была подтверждена сотрудниками штаб-квартиры.

S8 Capital является многопрофильным холдингом, объединяющим промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики: от производства до медиа, игровых платформ и аналитических сервисов.

В 2022 году компания выкупила российский бизнес производителя лифтов Otis. Она создала бренд Meteor lift.

На прошлой неделе немецкий производитель шин Continental проинформировал о том, что покидает рынок РФ. Как уточнил генеральный директор компании Николай Сетцер, из-за геополитической ситуации 2022 год был очень сложным. Глава Continental обратил внимание на подорожание сырья, энергоносителей и логистики. Убытки производителя по итогам года составили €850 млн, добавил он. Кроме того, Сетцер подчеркнул, что на фоне ограничений в стране обесценились активы на сумму около €87 млн.