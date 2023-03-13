Назван претендент на покупку российского шинного завода Continental

О приобретении российских активов шинного концерна Continental задумалась компания S8 Capital. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.
Среди активов - завод в Калуге. В российском офисе Continental отказались от комментариев. До этого информация о намерении уйти с российского рынка была подтверждена сотрудниками штаб-квартиры.
S8 Capital является многопрофильным холдингом, объединяющим промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики: от производства до медиа, игровых платформ и аналитических сервисов.
В 2022 году компания выкупила российский бизнес производителя лифтов Otis. Она создала бренд Meteor lift.
На прошлой неделе немецкий производитель шин Continental проинформировал о том, что покидает рынок РФ. Как уточнил генеральный директор компании Николай Сетцер, из-за геополитической ситуации 2022 год был очень сложным. Глава Continental обратил внимание на подорожание сырья, энергоносителей и логистики. Убытки производителя по итогам года составили €850 млн, добавил он. Кроме того, Сетцер подчеркнул, что на фоне ограничений в стране обесценились активы на сумму около €87 млн.
Ранее в Национальном автомобильном союзе предупредили о повышении стоимости летней резины. Рост цен, как считают там, может достигнуть 50%. В союзе также отмечают, что подорожание на рынке уже можно заметить. Как пояснили там, это обусловлено ограничениями западных стран и уходом иностранных фирм из России. По словам вице-президента союза Яна Хайцеэра, некоторых материалов для изготовления шин, в частности премиум-класса, нет в РФ.