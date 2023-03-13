Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
13 минут назад

Назван претендент на покупку российского шинного завода Continental

Лера Букина

О приобретении российских активов шинного концерна Continental задумалась компания S8 Capital. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Назван претендент на покупку российского шинного завода Continental
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Среди активов - завод в Калуге. В российском офисе Continental отказались от комментариев. До этого информация о намерении уйти с российского рынка была подтверждена сотрудниками штаб-квартиры.

S8 Capital является многопрофильным холдингом, объединяющим промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики: от производства до медиа, игровых платформ и аналитических сервисов.

В 2022 году компания выкупила российский бизнес производителя лифтов Otis. Она создала бренд Meteor lift.

На прошлой неделе немецкий производитель шин Continental проинформировал о том, что покидает рынок РФ. Как уточнил генеральный директор компании Николай Сетцер, из-за геополитической ситуации 2022 год был очень сложным. Глава Continental обратил внимание на подорожание сырья, энергоносителей и логистики. Убытки производителя по итогам года составили €850 млн, добавил он. Кроме того, Сетцер подчеркнул, что на фоне ограничений в стране обесценились активы на сумму около €87 млн.

Ранее в Национальном автомобильном союзе предупредили о повышении стоимости летней резины. Рост цен, как считают там, может достигнуть 50%. В союзе также отмечают, что подорожание на рынке уже можно заметить. Как пояснили там, это обусловлено ограничениями западных стран и уходом иностранных фирм из России. По словам вице-президента союза Яна Хайцеэра, некоторых материалов для изготовления шин, в частности премиум-класса, нет в РФ.

Автоновости,Николай Сетцер,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий