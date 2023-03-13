Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» уточнили, что ранее предлагали расширить перечень автомарок для параллельного импорта для сокращения дефицита в массовом сегменте на российском авторынке.

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ввоз подержанных автомобилей в Россию вырос в 2,8 раза. По словам аналитиков, рост объемов ввоза подержанных легковых автомобилей в Россию длится с мая прошлого года. Параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары (ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок) был легализован в РФ в конце марта 2022 года.