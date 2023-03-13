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1 час назад

Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок

Газета.Ruиещё 6

Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных брендов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в отрасли.

Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 марок
Фото: RenaultRenault

В новый список автомарок, чьи машины разрешены для параллельного импорта, вошли Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu. Документ направлен на утверждение в Минюст РФ.

С мая прошлого года в перечне уже находятся более 30 автомарок, включая Land Rover, Tesla, Mercedes-Benz, Mitsubishi, BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan и Bugatti.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» уточнили, что ранее предлагали расширить перечень автомарок для параллельного импорта для сокращения дефицита в массовом сегменте на российском авторынке.

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ввоз подержанных автомобилей в Россию вырос в 2,8 раза. По словам аналитиков, рост объемов ввоза подержанных легковых автомобилей в Россию длится с мая прошлого года. Параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары (ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок) был легализован в РФ в конце марта 2022 года.

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