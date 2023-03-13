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1 час назад

Renault радикально обновила Sandero: дизайн рассекречен на патентах

Российская Газета

В Европе модель Sandero, а также брат "Ларгуса" - Jogger, кроссовер Duster продаются под брендом Dacia, но удивительное дело: журнал Auto Week опубликовал патентные изображения нового "Сандеро" с местом под бейдж Renault.

Renault радикально обновила Sandero
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Небольшой рестайлинг линейка моделей Dacia для Европы прошла в середине прошлого года: автомобили получили переднюю часть, оформленную в соответствии с вектором, обозначенным на концепте Bigster в 2021 году. Поэтому для очередной модернизации Sandero как-то рановато.

Возможно, что Renault Sandero на патентах предназначен, например, для бразильского рынка, где "бюджетник" продаётся под материнским брендом и имеет ряд визуальных отличий от европейского "собрата" Dacia. В случае с седаном Logan концерн пошёл ещё дальше: не просто изменил внешность и салон, но и придумал для рынка Турции новое имя - Taliant.

Sandero на патентах имеет кардинально переосмысленный дизайн передней части, отсылающий к моделям марки… Volvo. За основу взята двухъярусная архитектура: сверху - дневные ходовые огни с молотообразным рисунком, "этажом" ниже - основная оптика. Нижняя секция бампера имеет накладку в виде сплиттера. Задняя часть получила новые кузовные панели, включая пятую дверь, а также С-образные фонари в стиле Captur.

Для какого рынка предназначается Renault Sandero и когда состоится дебют новинки, пока неизвестно.

www.autoweek.com
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