Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Китайские кроссоверы Chevrolet Tracker упали в цене в России более чем на 600 тысяч рублей

runews24.ru

В России сильно упали в цене завозимые из Китая кроссоверы Chevrolet Tracker, сообщает портал Autonews. Отмечается, что еще в январе этого за автомобиль просили порядка 2,6 млн рублей. Сейчас же кросс можно купить в среднем за 1,92-2,09 млн рублей в зависимости от комплектации.

Китайские Chevrolet Tracker сильно упали в цене в России
Фото: ChevroletChevrolet

Напомним, что китайская версия Tracker оборудована турбированными двигателями объемом 1,0 и 1,3 л мощностью соответственно на 114 и 165 л.с. Для России преимущественно привозили версии с литровым турбомотором и шестиступенчатым «автоматом». А вот полного привода у этой версии в принципе не предусмотрено.

Габариты кроссовера составляют 4270 х 1791 х 1627 мм, а колесная база – 2570 мм. Из опций автомобиля можно назвать задний парктроник с камерой заднего вида, климат-контроль, а также бесключевой доступ и датчики давления в шинах.

Автоновости,Chevrolet Tracker,Chevrolet,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий