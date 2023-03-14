Китайские Chevrolet Tracker сильно упали в цене в России

В России сильно упали в цене завозимые из Китая кроссоверы Chevrolet Tracker, сообщает портал Autonews. Отмечается, что еще в январе этого за автомобиль просили порядка 2,6 млн рублей. Сейчас же кросс можно купить в среднем за 1,92-2,09 млн рублей в зависимости от комплектации.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Напомним, что китайская версия Tracker оборудована турбированными двигателями объемом 1,0 и 1,3 л мощностью соответственно на 114 и 165 л.с. Для России преимущественно привозили версии с литровым турбомотором и шестиступенчатым «автоматом». А вот полного привода у этой версии в принципе не предусмотрено.