Автопроизводители Китая включились в «ценовую войну»

Китайские производители присоединяются к «ценовой войне», начатой компанией Tesla, и снижают стоимость машин. За последнее время как минимум 30 автомобильных брендов объявили о скидках, пишет портал CarNewsChina.

Ранее акции мировых автогигантов Renault, Stellantis и Volkswagen упали в цене на фоне новостей о решении Tesla понизить стоимость электромобилей в США и Европе. Прогнозируется, что снижение стоимости станет драйвером роста продаж.

После объявления лидером рынка о снижении цен на «электрички» компания Lucid Group также заявила о предоставлении покупателям скидки в $7500 при покупке ряда моделей люксового электромобиля Air. В компании объяснили снижение цены заботой о покупателях, так как стоимость автомобилей значительно превышает сумму в $55 тысяч, при которой можно рассчитывать на льготы в США.

Заданный компанией Tesla тренд на снижение цен нашел отклик и у китайских производителей машин, скидки были введены как минимум тридцатью автомобильными брендами.

В частности, на ряд модельного ряда Chery, Exeed и Jetour действует скидка от 10 до 31 тыс. юаней (109–331 тыс. рублей). FAW предоставляет скидку от 5 до 37 тыс. юаней (до 403 тыс. рублей).

«Chery объявила через социальные сети, что ее бренды Chery, Exeed, Jetour и Chery New Energy снизят цены, чтобы стимулировать развитие автомобильной промышленности», - отмечается в статье.