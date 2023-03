В России резко подешевели два кроссовера Changan

Компания Changan снизила цены на два автомобиля в России. Локальная корректировка рекомендованных розничных цен затронула новинки — CS55 Plus второго поколения и обновленный CS35 Plus, которые появились на российском рынке только в декабре минувшего года и до сих пор продавались по установленной изначально стоимости. В марте она стала ниже на 140-160 тысяч рублей. Теперь за CS35 Plus просят минимум 2 229 900 рублей, а за CS55 Plus — 2 509 900 рублей без учета выгоды по программе Changan Finance.