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55 минут назад

В России резко подешевели два кроссовера Changan

Motor.ruиещё 2

Компания Changan снизила цены на два автомобиля в России. Локальная корректировка рекомендованных розничных цен затронула новинки — CS55 Plus второго поколения и обновленный CS35 Plus, которые появились на российском рынке только в декабре минувшего года и до сих пор продавались по установленной изначально стоимости. В марте она стала ниже на 140-160 тысяч рублей. Теперь за CS35 Plus просят минимум 2 229 900 рублей, а за CS55 Plus — 2 509 900 рублей без учета выгоды по программе Changan Finance.

В России резко подешевели два кроссовера Changan
Фото: Motor.ruMotor.ru

Стоимость обновленного Changan СS35 Plus снизилась на 140-150 тысяч рублей в зависимости от комплектации. На российском рынке их две — Advance и Tech. Базовый вариант Advance теперь дешевле на 150 тысяч, а топовый Tech — на 140 тысяч рублей, стоимость стартует с 2 229 900 рублей и 2 289 900 рублей соответственно. Стоит отметить, что речь идет о рекомендованных розничных ценах, а не о дилерских.

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Что касается Changan CS55 Plus второго поколения, то он скинул сразу 160 тысяч рублей во всех трех комплектациях. За версию Comfort теперь просят от 2 509 900 рублей, за Luxe — от 2 569 900, а максимальная Tech оценивается в 2 629 900 рублей.

Рестайлинговый Changan СS35 Plus отличился от предшественника дизайном экстерьера с красными акцентами, а также новым двигателем: вместо 1,6-литрового атмосферного мотора она получил 1,4-литровый наддувный агрегат мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с роботизированной коробкой передач.

CS55 Plus, внешне напоминающий флагманский Uni-K, также продают с безальтернативным мотором. Это 1,5-литровый турбодвигатель, разработанный в Великобритании R&D центром Changan. Он выдает 181 силу и сочетается с «роботом» с двумя сцеплениями «мокрого» типа.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале Changan стал седьмым автобрендом по количеству проданных машин в России. Ему удалось реализовать 1050 автомобилей, что на 123 процента больше, чем за тот же месяц 2022 года. То есть, Changan наращивает продажи активнее, чем Haval и Geely, которые продали больше машин, но увеличили прошлогодние результаты на 49 и 85 процентов соответственно.

Автоновости,Geely,
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