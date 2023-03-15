Минпромторг расширил  перечень товаров для параллельного импорта

Расширен перечень товаров для параллельного импорта. В него вошли некоторые бренды моторных масел, бытовой техники, косметики, парфюмерии и игрушек. Приказ об этом подписал зампредседателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров .

Так, например, в перечень для параллельного импорта включены одиннадцать марок автомобилей, которые ранее в него не входили. В их числе Citroen , Dacia , Ford , Genesis, Hyundai , Isuzu , Kia , Mazda , Opel , Peugeot , Renault .

Механизм параллельного импорта позволяет любому импортеру в любой стране покупать товары, которые законно введены в оборот, ввозить их на территорию России и продавать российским потребителям. Он действует в нашей стране с мая и применяется к группам товаров и брендам, которые у нас не производятся, а иностранный производитель отказался от их поставок. Их перечень определяет Минпромторг.