Компания Lexus представила новый гибридный кроссовер RZ450e

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель Lexus представил гибридный RX 400h еще 20 лет назад в 2004 году. Стало известно, что компания стала на путь полной электрификации и представила кроссовер RZ450e.
Известно, что электрокар RZ450e станет первой моделью Lexus, которая будет поставляться во всем мире. Что еще более важно, скачок RZ положил начало усилиям бренда по созданию полностью электрической линейки к 2035 году.
Запас хода составит 345 км без подзарядки. Однако если установить 20-дюймовые колеса, то запас составит всего 315 км. По данным источника, с места до 100 км/ч новинка способна разогнаться за 5 секунд. Максимальная скорость составляет 159 км/ч.