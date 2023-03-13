На Бали туристам запретили арендовать мотоциклы

Туристам, отдыхающим на острове Бали, местные власти запретили брать в аренду мотоциклы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на губернатора острова Ваяна Костера.

Не исключено, что туристы, которых полиция остановит за рулем мотоцикла, будут лишены визы. По данным Bloomberg, запрет аренды мотоциклов вероятно связан с поведением российских и украинских туристов. В феврале 2023 года местные стражи порядка задержали россиянина, который находясь в состоянии опьянения, управлял мотоциклом и врезался в другого водителя. Также в январе 2023 года в аварии погибли россиянин и украинец.