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44 минуты назад

Власти острова Бали запретили туристам арендовать мотоциклы после резонансных ДТП

Газета.Ruиещё 3

Туристам, отдыхающим на острове Бали, местные власти запретили брать в аренду мотоциклы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на губернатора острова Ваяна Костера.

На Бали туристам запретили арендовать мотоциклы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Костера, отныне туристы должны будут пользоваться транспортными услугами, которые предоставляются туристическим бизнесом Бали, чтобы «гарантировать качество и достойный туризм».

Не исключено, что туристы, которых полиция остановит за рулем мотоцикла, будут лишены визы. По данным Bloomberg, запрет аренды мотоциклов вероятно связан с поведением российских и украинских туристов. В феврале 2023 года местные стражи порядка задержали россиянина, который находясь в состоянии опьянения, управлял мотоциклом и врезался в другого водителя. Также в январе 2023 года в аварии погибли россиянин и украинец.

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