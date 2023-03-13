В России появились новые японские минивэны Nissan Serena

Российский рынок пополнился новыми японскими минивэны Nissan Serena. У россиян есть возможность их купить примерно за 2 млн рублей у ряда дилеров Дальневосточном федерального округа, сообщает портал Car.ru.

Фото: Nissan Nissan

Это праворульные автомобили. Их выставили на реализацию в некоторых автосалонах Владивостока и Хабаровска. Минивэны относятся к шестому поколению. Объявления о продаже машин разместили на официальных WEB-сайтах дилерских центров.

«Согласно имеющейся информации, стоимость Nissan Serena заявлена от 2 до 2,35 млн рублей, в зависимости от комплектации», - говорится в заметке.

Минивэн имеет следующие габариты: длина – 4695 мм, высота – 1690 мм, ширина – 1875 мм. Предшественник короче и ниже данной модели на 5 мм. Также сообщается об увеличении колесной базы новинки на 11 мм. Автомобили позволяют вмещать в себя от 5 до 8 человек (зависит от модификации). Сиденья установлены в три ряда.

Минивэн Nissan Serena наделили 2,0-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 152 л. с. В качестве трансмиссии используется бесступенчатый вариатор.

Для автомобиля также предусмотрели гибридный силовой агрегат, который функционирует по системе e-Power.

Минивэн оснащен климат-контролем, литыми колесными дисками, электрическим приводом, подогревом зеркал, передними и задними парктрониками.