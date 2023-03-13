В России подешевели два кроссовера Changan

Компания Changan снизила цены на кроссоверы CS35Plus и CS55Plus в России, сообщают «Автоновости дня».

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В марте новый CS55Plus и рестайлинговый CS35Plus подешевели во всех комплектациях на 140-160 тыс. рублей. Теперь CS35Plus стоит от 2,23 млн до 2,29 млн рублей, а CS55Plus — от 2,51 млн до 2,63 млн рублей.

Changan CS35Plus оснащается 1,4-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 150 л.с. Кроссовер CS55Plus продается с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 181 л.с. Трансмиссия у обоих паркетников — семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Обе модели вышли на российский рынок в декабре прошлого года.