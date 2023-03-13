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18 минут назад

Lada Vesta Sport NG установила рекорд скорости

Алиса Селезнёва

Новая Lada Vesta Sport установила рекорд в 175,4 километра в час в рамках фестиваля на озере Байкал. Об этом пишет motor.ru.

Lada Vesta Sport NG установила рекорд скорости
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

В рамках «Байкальской мили» участникам необходимо было проехать дистанцию в 1642 метра, продемонстрировав максимальную скорость на финише. В этом году в фестивале приняли участие около 70 транспортных средств, том числе и суперкар, который разогнался до 283 километров в час.

Команда Lada Vesta Sport NG соревновалась в категории переднеприводных автомобилей. Пилот Владимир Шешенин сумел проехать финишную черту на скорости 175,4 километра в час.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал старт продаж Lada Vesta NG в мае. Модернизированная Lada Vesta появится весной в салонах более 300 дилерских центров. Информация о стоимости и комплектациях появится немного позже.

При этом Lada уже опередила другие бренды по доле рынка новых легковых автомобилей на территории РФ. В период с 6-12 февраля доля марки составила рекордные 46% от суммарного количества приобретенных в России новых легковых машин. В топ-5 также попали китайские Chery, Haval и Geely, а также корейская Kia.

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