Глава АвтоВАЗа рассказал, когда появится Веста с АКП

"Сегодня уровень локализации Lada Vesta NG начинается с 4,5 тыс. баллов. Потом, когда мы в следующем году будем производить машины с автоматической коробкой передач, по ним локализация будет чуть ниже. Коробка-автомат будет «забирать» эти баллы. Но сегодня, когда баллы распределяются на весь модельный ряд, можно сказать, что от 4,5 и даже до 5 тыс. в зависимости от той или иной модификации автомобиля", — рассказал Максим Соколов.