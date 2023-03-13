Глава АвтоВАЗа рассказал, когда появится Веста с АКП

Коробками-автоматами будут оснащать обновленные автомобили с начала 2024 года.
Локализация во многом зависит от конкретной модели и тех или иных функций, отметил глава АВТОВАЗа Максим Соколов. Если используются узлы и механизмы иностранного производства, уровень локализации падает.
"Сегодня уровень локализации Lada Vesta NG начинается с 4,5 тыс. баллов. Потом, когда мы в следующем году будем производить машины с автоматической коробкой передач, по ним локализация будет чуть ниже. Коробка-автомат будет «забирать» эти баллы. Но сегодня, когда баллы распределяются на весь модельный ряд, можно сказать, что от 4,5 и даже до 5 тыс. в зависимости от той или иной модификации автомобиля", — рассказал Максим Соколов.
Известно, что на машины будут устанавливать вариаторы — ими сначала агрегатируют Весты с мотором 1.8. О мощности такого двигателя пока сведений нет.