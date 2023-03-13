Hyundai разрабатывает бюджетные электрокары

В прошлом году Hyundai заявила, что в планах - электромобиль стоимостью менее 20 000 евро. Позднее стало известно, что будет ещё одна субкомпактная модель. Предполагается, что одна из "электричек" станет альтернативой Hyundai i10 , а вторая окажется кроссовером размером с Hyundai Casper, который, к слову, продаётся и в России .

Вопрос заключается в том, какую платформу будет использовать компания для создания бюджетных BEV для европейского рынка. В основе Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6 лежит E-GMP, но её нельзя использовать для моделей А-класса, так как она изначально не предназначена для таких маленьких авто. Во-вторых, даже при условии модернизации, она слишком дорога, что естественным образом скажется на итоговой цене продукта. Поэтому разумным вариантом выглядит электрификация "тележки" К1, тем более что над этим корейцы уже работают: в этом году должен выйти электрический "Каспер".