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1 час назад

Hyundai разрабатывает бюджетные электрокары. Один из них - конкурент "Атому"

Российская Газета

Марка Hyundai, по информации Carscoops, ведёт разработку нескольких новых моделей - бюджетных электрокаров, один из которых - субкомпактный кроссовер. Его дебют намечен на следующий год.

Hyundai разрабатывает бюджетные электрокары
Фото: www.carscoops.comwww.carscoops.com

В прошлом году Hyundai заявила, что в планах - электромобиль стоимостью менее 20 000 евро. Позднее стало известно, что будет ещё одна субкомпактная модель. Предполагается, что одна из "электричек" станет альтернативой Hyundai i10, а вторая окажется кроссовером размером с Hyundai Casper, который, к слову, продаётся и в России.

Вопрос заключается в том, какую платформу будет использовать компания для создания бюджетных BEV для европейского рынка. В основе Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6 лежит E-GMP, но её нельзя использовать для моделей А-класса, так как она изначально не предназначена для таких маленьких авто. Во-вторых, даже при условии модернизации, она слишком дорога, что естественным образом скажется на итоговой цене продукта. Поэтому разумным вариантом выглядит электрификация "тележки" К1, тем более что над этим корейцы уже работают: в этом году должен выйти электрический "Каспер".

Ожидаемые даты появления электрических новинок Hyundai - середина 2023 и конец 2024 годов.

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