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4 минуты назад

В Сеть попали первые фото полностью электрического Mayabach

Мария Иванова

Относительно недавно компания Mercedes-Benz представила свой электрический лифтбэк люксового класса EQS, а следом за ним показали и внедорожную версию повышенной проходимости EQS SUV. Прошел еще год и в камеру попался EQS SUV Maybach, который должен поступить в продажу к 2024 году.

В Сеть попали первые фото полностью электрического Mayabach
Фото: MercedesMercedes
Motorauthority

Компания показывала первый прототип Maybach EQS SUV, но тогда это был всего лишь единственный образец, который красиво стоял на стенде. Теперь же в камеру попался опытный экземпляр, что означает готовность автомобиля к скорому выходу в свет.

Motorauthority
Motorauthority

Это будет первый электромобиль от премиального суббренда Mercedes-Benz Maybach. Он будет включать в себя привычную двухцветную покраску, фирменные диски и только четырехместную посадку. Напомним, что обычный EQS может оснащаться третьим рядом кресел, что делало его как минимум шестиместным. Люксовая версия предназначена для максимального комфорта в салоне, что означает большой объем свободного места. Вероятно, это все же появится в качестве опции, но производитель может придумать какое-то другое оригинальное решение на манер кресел в багажнике Rolls-Royce Cullinan.

Mercedes

Вся передняя панель будет закрыта огромным экраном с диагональю в 56 дюймов, который будет единым центром управления с разделением на зоны для водителя и пассажира. О повышении мощности или дистанции пробега на одной зарядке информации пока что нет. Есть вероятность, что будет использована силовая установка от EQS 580 с небольшим апгрейдом. Информация о стоимости также отсутствует.

Автоновости,Maybach,Rolls-Royce,Mercedes-Benz,
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