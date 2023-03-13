В Сеть попали первые фото полностью электрического Maybach

Относительно недавно компания Mercedes-Benz представила свой электрический лифтбэк люксового класса EQS, а следом за ним показали и внедорожную версию повышенной проходимости EQS SUV. Прошел еще год и в камеру попался EQS SUV Maybach, который должен поступить в продажу к 2024 году.

Фото: Mercedes Mercedes

Motorauthority

Компания показывала первый прототип Maybach EQS SUV, но тогда это был всего лишь единственный образец, который красиво стоял на стенде. Теперь же в камеру попался опытный экземпляр, что означает готовность автомобиля к скорому выходу в свет.

Motorauthority

Motorauthority

Это будет первый электромобиль от премиального суббренда Mercedes-Benz Maybach. Он будет включать в себя привычную двухцветную покраску, фирменные диски и только четырехместную посадку. Напомним, что обычный EQS может оснащаться третьим рядом кресел, что делало его как минимум шестиместным. Люксовая версия предназначена для максимального комфорта в салоне, что означает большой объем свободного места. Вероятно, это все же появится в качестве опции, но производитель может придумать какое-то другое оригинальное решение на манер кресел в багажнике Rolls-Royce Cullinan.

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