BMW продолжит разработку бензиновых двигателей

Компания BMW не намерена отказываться от двигателей внутреннего сгорания и уже приступила к разработке новой линейки. Об этом сообщает Handelsblatt.
В издании напомнили, что в 2035 году в Европе могут ввести полный запрет ДВС. Несмотря на это BMW пока не намерены отказываться от них, более того в компании начали работу над новой линейкой двигателей.
Отмечается, что разрабатываемые ДВС предназначены для будущих кроссоверов. Первые такие модели должны появиться на рынке в 2027 году. Однако пока неизвестно, в какой именно конфигурации они будут спроектированы.
Стратегия BMW предполагает, что с течением времени автомобили с ДВС станут поставляться только на избранные рынки. То есть если в Европе полностью запретят машины с двигателями внутреннего сгорания, то компания будет продавать их в регионах, где это является возможным.