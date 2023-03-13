BMW продолжит разработку бензиновых двигателей

Компания BMW не намерена отказываться от двигателей внутреннего сгорания и уже приступила к разработке новой линейки. Об этом сообщает Handelsblatt.

Фото: BMW BMW

В издании напомнили, что в 2035 году в Европе могут ввести полный запрет ДВС. Несмотря на это BMW пока не намерены отказываться от них, более того в компании начали работу над новой линейкой двигателей.

Отмечается, что разрабатываемые ДВС предназначены для будущих кроссоверов. Первые такие модели должны появиться на рынке в 2027 году. Однако пока неизвестно, в какой именно конфигурации они будут спроектированы.