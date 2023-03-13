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30 минут назад

Стали известны подробности о седане Hyundai Elantra

Елена Прошина

Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai показал обновлённый дизайн седана Elantra. Об этом сообщает «Авторевю».

Стали известны подробности о седане Hyundai Elantra
Фото: Hyundai Hyundai

Обновление модели было анонсировано в конце февраля. Как выяснилось, модели Elantra нового поколения получат все те обновления, которые ранее достались Hyundai Avante. К ним относится новый дизайн фар, бамперов и передних крыльев, а также решётки радиатора. При этом в общем дизайне новых Elantra всё ещё узнаются очертания оригинальной модели.

Отмечается, что обновлённый кузов стал на 60 мм длиннее старой версии – 4710 мм в длину. При этом интерьер остался почти без изменений. К таковым относятся новые разъемы USB Type-C и переработанная отделка салона кожзаменителем. Почти не будет обновлений и в технической части автомобиля – бензиновый атмосферник в 123 л.с., шестиступенчатая автоматическая коробка передач, газовый мотор 1.6 LPI (120 л.с.) и гибридная силовая установка из двигателя 1.6 и электромотора. Небольшие изменения коснутся подвески и рулевого механизма.

Зато в оснащении Elantra было заявлено несколько крупных обновлений. Модель получит боковые подушки безопасности на втором ряду сидений, опциональный штатный видеорегистратор и кондиционер с отложенного отключением.

Ранее автоконцерн Alfa Romeo рассказал о своём следующем автомобиле.

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