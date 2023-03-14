Штрафовать за отсутствие ОСАГО с камер планируют не чаще раза в сутки

После внедрения проверки наличия ОСАГО в автоматическом режиме штрафы за отсутствия полиса планируется рассылать один раз в сутки, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Планируется, что проверке наличия полиса подвергнутся не все подряд автовладельцы, а только нарушители ПДД. Штрафы за отсутствие ОСАГО будут приходить им не чаще раза в сутки — вне зависимости от того, сколько нарушений камеры зафиксировали за это время, говорится в заметке.

По данным газеты, проект по использованию дорожных камер для проверки ОСАГО у водителей переходит под контроль Банка России. Под эгидой ЦБ создана рабочая группа, в которую вошли в том числе представители ГИБДД.