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59 минут назад

Штрафовать за отсутствие ОСАГО с камер планируют не чаще раза в сутки

Газета.Ruиещё 1

После внедрения проверки наличия ОСАГО в автоматическом режиме штрафы за отсутствия полиса планируется рассылать один раз в сутки, сообщает газета «Коммерсантъ».

Штрафовать за отсутствие ОСАГО с камер планируют не чаще раза в сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Планируется, что проверке наличия полиса подвергнутся не все подряд автовладельцы, а только нарушители ПДД. Штрафы за отсутствие ОСАГО будут приходить им не чаще раза в сутки — вне зависимости от того, сколько нарушений камеры зафиксировали за это время, говорится в заметке.

По данным газеты, проект по использованию дорожных камер для проверки ОСАГО у водителей переходит под контроль Банка России. Под эгидой ЦБ создана рабочая группа, в которую вошли в том числе представители ГИБДД.

По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, рабочая группа определит, требуется ли для этих нововведений вносить поправки в КоАП. В РСА считают, что ежедневно по всей стране будет выявляться около 70 тыс. нарушителей без ОСАГО. Ожидается, что проект запустят не раньше 2024 года.

Автоновости,Евгений Уфимцев,Банк России,ГИБДД,
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