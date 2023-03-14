Porsche 928 превратили в ретрофутуристичный рестомод Nebula

Компания Porsche переделала модель 928 в духе 2000-х. Помогли ей в этом американский художник и архитектор Даниэль Аршам, а также виртуальный дизайнер Хайзал Салим, он же The Kyza. Машине слегка изменили внешность и полностью перешили салон, используя кожу, искусственную замшу Ultrasuede и текстиль от амстердамской Byborre.

Фото: Porsche Porsche

Восьмицилиндровый Porsche 928 (1977—1995) всё чаще становится основой для экспериментов. В 2021 году два бразильца нарисовали его современную версию — и получилось довольно неплохо. А в 2022-м свет увидел рестомод 928 by Nardone Automotive. Над ним потрудился Карло Борромео, автор экстерьеров Delta Futurista и Project Rekall и по совместительству креативный директор ателье Garage Italia. Теперь же представлен ещё более экстравагантный Nebula 928. Это совместный проект Porsche, американского художника Даниэля Аршама и Хайзала Салима.

Спорткар символизирует эстетику 2000-х. Именно поэтому в нём идеально сочетаются формы оригинальной машины и современных «Порше» — своего рода ретрофутуризм. Здесь иначе оформлены передняя часть кузова и корма. Ну а салон можно принять за очередную работу Куроша Мансори. Для обивки сидений используется фиолетовая кожа и кастомный текстиль производства амстердамской Byborre. На передней панели — искусственная замша Ultrasuede. Необычно выглядят алюминиевый руль с асимметричной центральной частью и набалдашник рычага коробки передач.

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