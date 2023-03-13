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37 минут назад

Aurus Senat поступил в продажу в России за 35–37 млн рублей

Car.ru

В России в продаже появились автомобили представительского бренда Aurus. Модель Aurus Senat оценивается в 35 млн рублей.

Aurus Senat поступил в продажу в России за 37 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На рынке России приступили к реализации автомобилей Aurus Senat. Речь идет об экземплярах с пробегом. Стоимость такого транспорта составляет 33 690 000 рублей.

В интерьере седана представительского класса используется кожа и элементы из дерева. В продаже есть и автомобили 2022 года выпуска. Пробег одного из них составляет всего 3 000 км. Собственник владел седаном полгода. Такой экземпляр оценивается дороже - 36 900 000 рублей.

Еще один вариант на вторичном рынке отличается оформлением. В интерьере используется отделка черного цвета. Это Aurus Senat, который был выпущен в 2021 году. Его пробег за это время достиг 13 000 км. Стоимость автомобиля составляет 36 900 000 рублей.

Представительские седаны стали появляться на вторичном рынке в одно время. Вероятно, это связано со сложностью обслуживания российских машин в актуальных условиях.

Напомним, что Aurus Senat - модель, которая строилась на Единой модульной платформе. В качестве силового агрегата в автомобиле используется установка, производительность которой достигает 600 л.с. В основе лежит бензиновый турбированный двигатель V8, рабочий объем которого достигает 4,4 литра. В паре с ним функционирует электромотор на 62 л.с. В автомобиле используется 9-ступенчатая автоматическая КПП.

Ранее сообщалось, что уже в 2024 году в ОАЭ могут запустить сборку отечественных автомобилей марки Aurus. В настоящее время их сборкой занимаются в ограниченных объемах. Для этого используется производственная площадка в Елабуге. Сборкой машин занимаются по заказам клиентов.

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