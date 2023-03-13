В России вырос дефицит водителей грузовиков

За пять лет он увеличился с 15% до 21%.

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По этой причине уже простаивает до 5% автопарков некоторых отечественных компаний, что может привести к нехватке транспорта для доставки грузов по всей стране.

Об этом «Ведомостям» рассказал исполнительный директор комитета по транспортной логистике «Деловой России» Юрий Волков. По его мнению, отмена регионального патента поможет частично восполнить дефицит водителей в России, так как появится возможность привлекать сотрудников из стран Средней Азии.

Транспортный комитет организации ранее обращался в правительство с просьбой отменить региональный патент для иностранцев.