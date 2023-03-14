Автоэксперты рассказали, за какой тюнинг машины оштрафуют в ГИБДД

Эксперты рассказали, за какой тюнинг машин ГИБДД может наказать автомобилистов в 2023 году. Какие изменения в автомобиле нужно обязательно регистрировать, узнало издание Autonews.ru.

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Незаконный тюнинг – то, на что точно обращают внимание сотрудники Госавтоинспекции при проверке транспортных средств. Многие водители рискуют быть оштрафованными, даже не подозревая, что ездить с этим оборудованием нельзя.

В Техрегламенте Таможенного союза сказано, что все аксессуары, даже оригинальные, не включенные в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) автомобиля, требуется регистрировать в ГИБДД, рассказал журналистам глава группы продаж запчастей и аксессуаров Фольксваген Груп Рус Илья Назаров.

Так, необходимо узаконить в ГИБДД изменения, затрагивающие колесные диски, типоразмер покрышек, внешние световые приборы, накладки на фары и фонари, защитные пленки на фары и фонари ТС, багажники на крышу, фаркопы, а также cиловые бамперы, лебедки и даже чехлы на сиденья, если они не включены в ОТТС, при наличии у машины боковых подушек безопасности. Кроме того, подлежат регистрации изменения, которые были внесены в двигатель, подвеску, тормозную и выхлопную системы, а также коробку передач.

Узаконить в ГИБДД проведение тюнинга с января 2023-го стало дороже. Согласно изменениям в ст. 333.33 Налогового кодекса России, автомобилистам придется платить пошлину в размере тысячи рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию авто. Раньше такой документ автомобилисты могли получить в ГИБДД бесплатно.