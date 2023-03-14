Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Движение по автодороге в аэропорт из Норильска ограничили из-за сильного ветра

ТАСС

Движение по автодороге в аэропорт из Норильска в Красноярском крае закрыли для всех видов транспорта (кроме технологического и автобусов) из-за прогнозируемого сильного ветра. Об этом говорится в сообщении мэрии Норильска.

Движение по автодороге в аэропорт из Норильска ограничили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 08:30 (04:30 мск) 14 марта по решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31, 33 маршрутов осуществляется по расписанию", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, ограничение введено в превентивных целях - с 14 марта в городе действует штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра, сейчас в Норильске минус 22 градуса, наблюдается низовая метель с порывами ветра до 15 м/c.

Автоновости,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий