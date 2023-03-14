Названа цена нового конкурента Lada Vesta

Geely Emgrand - китайский седан, который можно приобрести на рынке России. Его стоимость начинается от 2.1 млн рублей.

Фото: Car.ru Car.ru

В одном из автосалонов в Москвы на продажу выставили китайский седан марки Geely. Речь идет о модели Emgrand EC7. У дилера она оценивается в 2 100 000 рублей. Отмечается, что автомобиль представляет собой классический образец сегмента С. Длина кузова составляет 463.8 см, а колесная база - 265 см.

Сразу после презентации модель назвали главным конкурентом отечественной Lada Vesta. Однако российский седан заметно уступает в габаритах кузова. Кроме того, есть значительные отличия по оснащению. В качестве силового агрегата у китайского Geely Emgrand предусматривается атмосферный мотор. Его рабочий объем составляет 1.5 литра, а производительность - 103 л.с. В паре с двигателем функционирует вариаторная коробка передач. Передняя подвеска седана использует обычные стойки McPherson, а задняя - торсионную балку.

Известно, что к дилеру в Москве автомобили поступили из Белоруссии. Здесь налажен производственный процесс по сборке модели. Стоимость седана в соседней стране гораздо ниже - 1 442 000 рублей в переводе на российскую валюту. За такую сумму на рынке России автомобиль мог бы стать бестселлером.

Сейчас седан представлен в сегменте, который опустел после ухода японских и японских брендов. Кроме того, в классе больше не представлены корейские модели. Поэтому спрос на китайский Geely Emgrand в России может оказаться высоким.