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24 минуты назад

Автодилеры анонсировали ввоз новых автомобилей в Россию

Национальная Служба Новостейиещё 1

Автодилеры планируют поставить в Россию весной 2023 года по параллельному импорту ряд абсолютно новых для российского рынка автомобилей. В их числе электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, а также ранее не поставлявшиеся крупными партиями Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электромобиль Avatr 11. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

Автодилеры анонсировали ввоз новых автомобилей в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, по словам директора по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлии Овчинниковой, будет продолжаться ввоз автомобилей марок Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes. Она добавила, что основным направлением поставок по параллельному импорту остаются автомобили премиального и среднего сегмента.

Директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх добавил, что параллельный импорт открыл возможность для поставок принципиально новых марок на российский рынок. Он подчеркнул, что у электрокаров есть потенциал для роста, поскольку их зачастую покупают как вторую машину.

Вместе с тем представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» отметили, что на крупный объем параллельного импорта полагаться не следует.

Ранее Министерство промышленности и торговли России включило в список параллельного импорта автомобили 11 иностранных марок.

Автоновости,Mazda Atenza,Toyota Avalon,Mazda,Skoda,Toyota,BMW,Audi,Volkswagen,Сергей Мелюх,Юлия Овчинникова,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Минпромторг,
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