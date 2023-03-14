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1 час назад

Дилеры планируют весной привезти новые для российского рынка автомобили

Газета.Ruиещё 4

Весной 2023 года в Россию будет завезено несколько новых моделей автомобилей по параллельному импорту. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных участников рынка.

Автодилеры планируют весной привезти новые для российского рынка модели
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

«Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon», — отметила директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова.

Директор электромобильного подразделения «Авилона» – «Авилон Электро» Сергей Мелюх рассказал, что в ближайшее время планируются поставки таких моделей, как Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z.

13 марта стало известно, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных брендов. В новый список автомарок, чьи машины разрешены для параллельного импорта, вошли Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot и Isuzu. Документ направлен на утверждение в Минюст РФ.

С мая прошлого года в перечне уже находятся более 30 автомарок, включая Land Rover, Tesla, Mercedes-benz, Mitsubishi, BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan и Bugatti.

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года ввоз подержанных автомобилей в Россию вырос в 2,8 раза.

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