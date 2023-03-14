Автодилеры планируют весной привезти новые для российского рынка модели

Весной 2023 года в Россию будет завезено несколько новых моделей автомобилей по параллельному импорту. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных участников рынка.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Директор электромобильного подразделения «Авилона» – «Авилон Электро» Сергей Мелюх рассказал, что в ближайшее время планируются поставки таких моделей, как Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z.

С мая прошлого года в перечне уже находятся более 30 автомарок, включая Land Rover, Tesla, Mercedes-benz, Mitsubishi, BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan и Bugatti.