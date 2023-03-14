В России появились обновленные Kia Soul

Дилеры привезли в Россию обновленные Kia Soul. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года без пробега просят минимум 2 300 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia Пресс-служба Kia

В объявлении указывается, что у машин двигатели 1,6 литра (123 л.с.) с автоматической коробкой передач. Привод - только передний.

Напомним, модель пережила рестайлинг в мае прошлого года. У Soul изменилась передняя часть. Основной свет и дневные ходовые огни теперь собраны в одном блоке. Форма решетки радиатора осталась прежней, но ее узор образован не перевернутыми звездами, а стилизованными иксами. Сзади кроссовер получил пересмотренный бампер с вертикальными светоотражателями.

Изменения в салоне коснулись клавиш на рулевом колесе, ручек регулировки направления обдува на дефлекторах, цвета подсветки. В списке опций появились электромеханический стояночный тормоз, полностью цифровая приборная панель, система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.

Стоит отметить, что продавцы не указывают, откуда завозятся к нам обновленные Soul. Но самый логичный вариант - из Казахстана. Там продажи модели стартовали в декабре. В пересчете на рубли Soul в соседней стране стоит 1,57-2,13 млн.

Kia стала одной из компаний, которая приостановила производство автомобилей в России в марте 2022 года. Сборка машин осуществлялась в Санкт-Петербурге, а также на калининградском "Автоторе".