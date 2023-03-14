Обновленный Exeed LX готовится к выходу на зарубежные рынки

Появились первые фотографии обновленного китайского кроссовера Exeed LX для экспорта.

Фото: © Китайские автомобили / Соцсети КНР © Китайские автомобили / Соцсети КНР

Рестайлинговый LX в очередной раз попал в объективы шпионских камер, но на этот раз удалось запечатлеть экспортную версию, на что обратил внимание портал «Китайские автомобили». Вариант для зарубежных рынков выдает индекс 300 на корме, который указывает на то, что под капотом установлен двигатель объемом 1,6 литра, а не 2.0, как у LX для Китая. Кроме того, экспортный кроссовер имеет полный привод, в то время как в КНР модель представлена исключительно с моноприводом.

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Что же касается дизайна, то версия для зарубежных рынков в точности повторяет Exeed для рынка внутреннего, который продается в Китае с начала 2023 года. Его главной фишкой стала безрамочная решетка радиатора, а в салоне появились новый руль, передняя панель с трапецевидными экранами информационно-развлекательного комплекса и иные дверные карты.

В КНР модель носит индекс 400T, комплектуется двухлитровым мотором мощностью 261 лошадиная сила в связке с семиступенчатым преселективным «роботом» Getrag, а привод у него только на переднюю ось.

Китайские автомобили / Соцсети КНР

Китайские автомобили / Соцсети КНР

Китайские автомобили / Соцсети КНР

Китайские автомобили / Соцсети КНР

Китайские автомобили / Соцсети КНР

Китайские автомобили / Соцсети КНР

Рестайлинговый LX для других рынков снаружи и внутри повторяет китайскую версию, а отличить его можно разве что по иному заднему бамперу с двумя парубками выхлопной системы вместо четырех. Основные же отличия под капотом: за пределами Китая такой кроссовер будет продаваться с двигателем меньшего объема (1,6 литра вместо двух литров). Такой агрегат выдает 197 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента.

На опубликованных фотографиях можно увидеть независимую схему подвески и приводной вал, идущий к задним колесам.