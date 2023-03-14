Стало известно, когда АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей с самым мощным мотором для серийных Lada двигателем объёмом 1,8 литра. Также в очередной раз были уточнены сроки возобновления менее производительного агрегата мощностью 106 л.с.

Фото: Юрий Зубко/РГ Юрий Зубко/РГ

По словам руководителя проекта Lada Vesta Олега Груненкова, 106-сильный мотор объёмом 1,6 литра вернётся в линейку в течение трёх-четырёх месяцев. Приоритет в оснащении таким двигателем - у новой Lada Vesta, производство которой стартовало в начале марта в Тольятти. Тестовые прототипы "Вест" уже сходят с конвейера.

Более мощный мотор ВАЗ-21179 объёмом 1,8 литра мощностью 122 л.с. могут перезапустить, по словам директора проекта Lada Vesta, "не раньше первого квартала 2024 года".

В настоящее время АвтоВАЗ выпускает "Весты" только с 8-клапанным двигателем 1,6 литра мощностью 90 л.с. Груненков в беседе с представителем группы "Авто Энергетик" отметил, что в будущем отказываться от версий с 90-сильным мотором на Lada Vesta АвтоВАЗ не планирует. Разумеется, корректировка будет сделана в случае, если выпуск таких машин станет нерентабельным из-за низкого спроса.