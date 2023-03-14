ОСАГО ждут изменения
Российское правительство подготовило положительный отзыв о законопроекте, предложенном фракцией ЛДПР, предполагающем сокращение минимального срока действия ОСАГО до одного месяца. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.
По его словам, гибкий срок оформления ОСАГО поможет россиянам, которые пользуются автомобилем только в определенный сезон. Также он будет интересен тем, кто хочет снизить расходы на страховую услугу из-за других причин. В настоящее время полис можно оформить на 3, 6 месяцев и 1 год.
Ранее стало известно, что МВД готово запустить проект по выявлению автомобилей без ОСАГО с помощью камер. В ближайшее время рабочая группа примет решение, какое наказание будет наложено за подобное нарушение. Так, например, будет решено, сколько раз можно будет штрафовать водителя за такое нарушение за один день.
В настоящее время доля водителей без полисов ОСАГО оценивается в 10,1%. После внедрения нового механизма распознавания, ожидается, что их число существенно сократится.