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50 минут назад

Работники обокрали завод Renault на 600 тысяч евро

Мария Иванова

Испанская полиция задержала нескольких сотрудников завода Renault в Вальядолиде за кражу деталей для двигателей почти на 600 тысяч евро. Об этом сообщает Periodismo del Motor.

Работники обокрали завод Renault на 600 тысяч евро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Задержаны были трое работников завода Renault, рабочий компании Arcese España SA и водитель грузовика.

Французская компания заявила об ущербе почти в 600 тысяч евро, в Arcese заявили о кражах на сумму более 69 тысяч евро. Следствие продолжается и не исключены дальнейшие аресты.

Расследование началось в результате жалоб, поданных директором по логистике Arcese и лицом, отвечающим за безопасность в Renault.

13 декабря 2022 года Arcese сообщила о краже трех контейнеров с катализаторами стоимостью 69 174 евро, которые поступили на конвейер Renault Valladolid, но «загадочным образом исчезли».

Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что 7 декабря рабочий Arcese в сговоре с водителем погрузил в грузовик украденное.

В Renault Valladolid считают, что кражи совершались в течение нескольких лет, предположительно, по той же схеме. В компании заявили, что в 2021 году были украдены два поддона форсунок, виновных установить не удалось, так как камеры слежения тогда не работали.

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Periodismo del Motor отмечает, что в последние годы проблемы с цепочками поставок запчастей нанесли ущерб автомобильной промышленности. Многие компании пострадали от дефицита запчастей, что привело к задержкам в производстве и поставках автомобилей, а кражи усугубили ситуацию.

Ранее уголовное дело возбудили против сотрудников завода «Фольксваген Груп Рус» в Калуге. По версии следствия, с мая по октябрь 2019 года несколько работников производства похищали запчасти. Один из обвиняемых - водитель грузовика - вывозил похищенное с территории завода. Ущерб оценили более чем в полмиллиона рублей.

Автоновости,Renault,Volkswagen,
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