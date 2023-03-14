АвтоВАЗ возобновил продажи внедорожников Lada Niva Bronto в марте 2023 года

АвтоВАЗ объявил о возобновлении продаж внедорожников Lada Niva Bronto, которые выпускаются на дочернем предприятии «ПСА ВИС-АВТО». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Южного автомобиля».
В оснащение Lada Niva Bronto входят самоблокирующиеся винтовые дифференциалы в переднем и заднем мостах, а также главная пара с увеличенным передаточным числом 4.1. Также NIVA Bronto обладает улучшенной геометрией кузова (клиренс 240 мм, увеличен ход передней и задней подвески), усиленной задней осью, доработанными амортизаторами. Все изменения и доработки сертифицированы и выполнены в рамках заводских предписаний.
Автомобиль доступен в комплектациях Luse и Prestige. Минимальная стоимость Lada Niva Bronto составляет 1 175 900 рублей. В оснащение версии Luxe входят металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 15-дюймовые легкосплавные диски. Внешний диаметр шин составляет 29 дюймов. Для комплектации Prestige добавлены оригинальная решетка радиатора, пластиковые бамперы, защита порогов, накладки на колесные арки из пластика и противотуманные фары. Также возможна установка сертифицированной световой панели на крышу.