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33 минуты назад

АвтоВАЗ возобновил продажи внедорожников Lada Niva Bronto в марте 2023 года

Южный автомобиль

АвтоВАЗ объявил о возобновлении продаж внедорожников Lada Niva Bronto, которые выпускаются на дочернем предприятии «ПСА ВИС-АВТО». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Южного автомобиля».

АвтоВАЗ возобновил продажи внедорожников Lada Niva Bronto в марте 2023 года
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

В оснащение Lada Niva Bronto входят самоблокирующиеся винтовые дифференциалы в переднем и заднем мостах, а также главная пара с увеличенным передаточным числом 4.1. Также NIVA Bronto обладает улучшенной геометрией кузова (клиренс 240 мм, увеличен ход передней и задней подвески), усиленной задней осью, доработанными амортизаторами. Все изменения и доработки сертифицированы и выполнены в рамках заводских предписаний.

Автомобиль доступен в комплектациях Luse и Prestige. Минимальная стоимость Lada Niva Bronto составляет 1 175 900 рублей. В оснащение версии Luxe входят металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 15-дюймовые легкосплавные диски. Внешний диаметр шин составляет 29 дюймов. Для комплектации Prestige добавлены оригинальная решетка радиатора, пластиковые бамперы, защита порогов, накладки на колесные арки из пластика и противотуманные фары. Также возможна установка сертифицированной световой панели на крышу.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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