АвтоВАЗ возобновил продажи внедорожников Lada Niva Bronto в марте 2023 года

АвтоВАЗ объявил о возобновлении продаж внедорожников Lada Niva Bronto, которые выпускаются на дочернем предприятии «ПСА ВИС-АВТО». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Южного автомобиля».

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В оснащение Lada Niva Bronto входят самоблокирующиеся винтовые дифференциалы в переднем и заднем мостах, а также главная пара с увеличенным передаточным числом 4.1. Также NIVA Bronto обладает улучшенной геометрией кузова (клиренс 240 мм, увеличен ход передней и задней подвески), усиленной задней осью, доработанными амортизаторами. Все изменения и доработки сертифицированы и выполнены в рамках заводских предписаний.