Внедорожник Lada Niva Bronto снова появился в продаже.

Хардкорный вариант Niva Legend, который не выпускался почти год из-за нехватки деталей, вновь собирается силами дочерней компании АвтоВАЗа — ВИС-Авто. Стоимость за время отсутствия модификации скорректировали. Если в прежних прайс-листах ее цена стартовала с 1 134 900 рублей, то теперь она составляет 1 175 900 рублей — на 41 тысячу рублей больше.

Lada Niva Bronto, как и прежде, оснащается металлической бамперной группой, рейлингами и расширителями колесных арок. 15-дюймовые легкосплавные диски «обуты» в грязевые шины с внешним диаметром 29 дюймов. В исполнении Prestige добавлены пластиковые накладки, защита порогов и противотуманные фары; опционально предлагается «люстра» на крышу.

Также у внедорожника увеличенный до 240 миллиметров дорожный просвет, усиленная задняя ось, доработанные амортизаторы и самоблокирующиеся межколесные дифференциалы. Двигатель стандартный: это 1,7-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 83 лошадиные силы, работающий в паре с пятискоростной механической коробкой.

О том, что АвтоВАЗ возобновил производство оффроудной Niva Legend, стало известно в конце января. Тогда очевидцы сфотографировали несколько десятков готовых внедорожников в различных цветах кузова на площадке ВИС-Авто в Тольятти.